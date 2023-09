Le marché croit de plus en plus à une nouvelle hausse de taux de la BCE

Nouvelle hausse de 25 points de base ? Les marchés monétaires attribuent désormais une probabilité de 70% à un tour de vis supplémentaire de la Banque...

(Boursier.com) — Nouvelle hausse de 25 points de base ? Les marchés monétaires attribuent désormais une probabilité de 70% à un tour de vis supplémentaire de la Banque centrale européenne jeudi, contre une probabilité de 20% au début du mois. Ce changement intervient après une information de 'Reuters' selon laquelle les nouvelles projections économiques de la BCE montreront une prévision d'inflation pour 2024 supérieure à 3%, renforçant ainsi les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire. Le rendement allemand à deux ans - parmi les plus sensibles à la politique monétaire - progresse de 3,3 points de base à 3,145%, son plus haut niveau depuis la mi-août.

"La balance des risques penche toujours vers une hausse cette semaine", déclare à 'Bloomberg' Francesco Pesole, stratège FX chez ING Bank NV.

La BCE a entamé mercredi une réunion de deux jours, dont l'issue était jusqu'ici très incertaine, dans un contexte d'inflation persistante et de craintes croissantes de récession. L'Institution européenne a relevé son taux de dépôt de -0,5% à 3,75% sur les 14 mois écoulés, soit le rythme de resserrement monétaire le plus rapide de son histoire. Et tout porte donc à croire que le cycle n'est pas encore terminé.