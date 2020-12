Le léger rebond des prix à la consommation confirmé en novembre

Le léger rebond des prix à la consommation confirmé en novembre









Les prix à la consommation ont bien progressé de 0,2% en novembre après leur stabilité du mois précédent...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les prix à la consommation ont bien progressé de 0,2% en novembre après leur stabilité du mois précédent. Selon les données définitives de l'Insee, l'inflation annuelle a également atteint 0,2% le mois dernier après avoir été stable les deux mois antérieurs. Ce léger rebond de l'inflation résulte d'une accélération des prix des services (+0,7% après +0,4%) et de ceux de l'alimentation (+2,0% après +1,5%). Les prix de l'énergie reculent au même rythme que le mois dernier (-7,8% sur un an). Les prix du tabac ralentissent (+12,5% après +13,7%) et ceux des produits manufacturés baissent davantage (-0,3% après -0,1%).

L'indice des prix à la consommation harmonisée aux normes européennes (IPCH) progresse aussi de 0,2% sur un mois, après avoir été stable le mois précédent. Sur un an, il augmente de 0,2% après +0,1% en octobre.