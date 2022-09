Le déficit commercial de la zone euro atteint 34 milliards d'euros en juillet

Le déficit commercial de la zone euro avec le reste du monde a atteint 34 milliards d'euros en juillet, contre un excédent de 20,7 MdsE un an plus tôt...

(Boursier.com) — Le déficit commercial de la zone euro avec le reste du monde a atteint 34 milliards d'euros en juillet, contre un excédent de 20,7 MdsE un an plus tôt. Le consensus tablait sur un déficit de 20 MdsE. Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens se sont élevées à 235,5 MdsE, en hausse de 13,3% sur un an, alors que les importations sont ressorties à 269,5 MdsE, en progression de 44%. Les échanges intra-zone euro ont atteint 224,8 MdsE, en augmentation de 24%.