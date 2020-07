Le déficit commercial de la France se creuse encore en mai

Le déficit commercial de la France s'est creusé pour le deuxième mois consécutif en mai, atteignant 7,1 Milliards d'euros, et se rapprochant du niveau...

(Boursier.com) — Le déficit commercial de la France s'est creusé pour le deuxième mois consécutif en mai, atteignant 7,1 Milliards d'euros, et se rapprochant du niveau record de 7,4 milliards d'euros atteint en février 2012 et janvier 2017. Le déficit énergétique reste à un niveau historiquement faible. Hors énergie, le déficit augmente de nouveau sous l'effet du rebond plus important des importations comparativement à celui des exportations, montrent les données des Douanes. Les exportations ont crû de 4,0 MdsE après avoir reculé de 7,1 MdsE en mars puis de 12,5 MdsE en avril. Les importations ont augmenté de 5,9 MdsE après avoir diminué de 9 MdsE en mars puis de 9,4 MdsE en avril..