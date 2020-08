Le déficit commercial de la France grimpe à plus de 20 MdsE au deuxième trimestre

Le déficit commercial de la France s'est creusé de 6,9 milliards d'euros au deuxième trimestre, à 20,45 milliards d'euros...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le déficit commercial de la France s'est creusé de 6,9 milliards d'euros au deuxième trimestre, à 20,45 milliards d'euros. Avec l'effet de la crise sanitaire Covid-19 et du confinement sur les flux commerciaux, les exportations ont reculé de 28,9% (après -7,3% au 1er trimestre) et les importations de 20,7% (après -6,4%) en données FAB (franco à bord).

Sur le seul mois de juin, les importations comme les exportations ont poursuivi leur redressement entamé en mai, après deux mois de forte chute en mars et avril. Malgré tout, le déficit, en données mensuelles corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables, augmente de nouveau et atteint le niveau record de 8 milliards d'euros après 7,5 MdsE en mai.