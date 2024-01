Le consensus au sein de la BCE est qu'il est prématuré de parler de baisses de taux

...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite du dernier statu quo de la Banque centrale européenne. L'activité européenne devrait avoir stagné au quatrième trimestre 2023 et les récentes données signalent une faiblesse persistante à court terme même si un rebond semble se dessiner à l'avenir, indique la dirigeante. Sur le marché du travail, même si le taux de chômage a diminué, la demande de main-d'oeuvre semble ralentir.

Du côté des prix, l'inflation a augmenté à 2,9% en décembre mais le rebond a été plus faible qu'anticipé. De plus, presque toutes les mesures d'inflation sous-jacente ont chuté le mois passé. Les pressions sur les prix intérieurs sont élevées, mais certaines mesures ont commencé à s'assouplir. L'inflation devrait continuer à s'affaiblir au cours de l'année, à mesure que les effets des chocs énergétiques passés, des goulots d'étranglement de l'offre et de la réouverture de l'économie après la pandémie s'estompent, et que le resserrement de la politique monétaire continue de peser sur la demande, souligne l'ancienne patronne du FMI.

Les risques pour la croissance restent orientés à la baisse. Du côté des prix, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient constituent un risque à la hausse pour l'inflation tout comme si les salaires augmentent plus que prévu ou si les marges bénéficiaires s'avèrent plus résilientes. En revanche, l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue. En outre, l'inflation pourrait diminuer plus rapidement à court terme si les prix de l'énergie évoluent conformément à la récente baisse des attentes du marché quant à l'évolution future des prix du pétrole et du gaz.

Interrogée sur les taux, Christine Lagarde indique que le consensus au sein du Conseil est qu'il est prématuré de parler de baisses de taux. Concernant le calendrier, la dirigeant prévient également que la BCE reste dépendante des données plutôt que d'être obsédée par " n'importe quel type de calendrier particulier ". Alors que le marché devance l'Institution en matière de réduction de taux, la présidente indique que la BCE doit avancer plus loin dans le processus de désinflation avant d'être confiante sur son objectif de 2%. Elle appelle cela une " petite indication " sur la trajectoire de la politique monétaire, mais nie qu'il s'agisse d'une 'forward guidance'.

Interviewée sur ce que la BCE recherche exactement dans les données sur les salaires, C.Lagarde répond que les responsables veulent s'assurer que les salaires plus élevés soient absorbés par les bénéfices des entreprises, comme cela avait été prédit en décembre. Et c'est ce qui se passe actuellement...