Indice en recul de 3 points en décembre...

(Boursier.com) — Le climat des affaires se dégrade en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd trois points en décembre. À 110, il retrouve son niveau de septembre 2021 et ressort inférieur au consensus (113). Il reste cependant au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106) et à plus forte raison de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation du climat des affaires tient principalement au net recul des soldes d'opinion prospectifs dans les services, précise l'Insee.