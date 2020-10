Le climat des affaires se dégrade dans l'industrie en France

Le climat des affaires se dégrade dans l'industrie en France









Le climat conjoncturel dans l'industrie cesse de s'améliorer et s'altère même un peu en octobre: il perd un point et s'établit à 93...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le climat conjoncturel dans l'industrie cesse de s'améliorer et s'altère même un peu en octobre: il perd un point et s'établit à 93. Le consensus tablait sur une hausse à 96. Le climat, qui récupérait sans discontinuer depuis mai 2020 de sa chute historique liée à la crise sanitaire, reste donc bien au-dessous sa moyenne de long terme (100), souligne l'Insee. Cette légère inflexion provient de la contraction des perspectives personnelles de production et, dans une moindre mesure, de la baisse du solde d'opinion sur les carnets de commande globaux. Elle est cependant amortie par l'amélioration du solde sur la production passée.