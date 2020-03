Le climat des affaires s'effondre en mars en France

Le climat des affaires s'effondre en mars en France









Ce n'est pas une surprise...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ce n'est pas une surprise. Crise du coronavirus oblige, le climat des affaires chute fortement en mars en France. À 95, l'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd dix points et connaît sa plus forte baisse depuis le début de la série (1980). Le plus fort recul datait précédemment d'octobre 2008, avec une chute de neuf points. Le consensus tablait sur un indice à 97.

Comparés à ceux de février, les climats des affaires se détériorent très fortement dans les services (-14 points) et le commerce de détail (-13 points). Celui dans l'industrie perd trois points, tandis que celui dans le bâtiment reste stable à un haut niveau Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, il reflète essentiellement l'opinion des chefs d'entreprises avant le 16 mars, date de fermeture des établissements scolaires. Le climat des affaires dans le commerce de gros, bimestriel, perd cinq points par rapport à janvier.