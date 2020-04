Le climat des affaires s'effondre en France

Le climat des affaires s'est effondré de 30 points en avril en France, en lien avec le confinement d'une grande partie de la population...

(Boursier.com) — Le climat des affaires s'est effondré de 30 points en avril en France, en lien avec le confinement d'une grande partie de la population. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée sur un mois depuis que la série existe (1980), souligne l'Insee. A 62, l'indice évolue au plus bas depuis le début de la série. Le précédent niveau plancher était de 69 et avait été atteint en mars 2009. Dans une nouvelle estimation de l'impact économique de la crise sanitaire en cours, l'Insee confirme également ses premières estimations d'une réduction d'un tiers de la consommation des ménages par rapport à la normale.

"La situation a très peu évolué depuis le début du confinement. Et par contruction, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle évolue beaucoup tant qu'il durera sous sa forme stricte", note l'Insee.