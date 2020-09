Le climat des affaires s'améliore légèrement en France en septembre

(Boursier.com) — Le climat des affaires poursuit son redressement en septembre. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne 2 points. À 92, il reste encore en deçà de sa moyenne de long terme (100), et a fortiori de son niveau relativement élevé d'avant-crise (105).

Cette légère amélioration s'explique notamment par la hausse des soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité au cours des trois derniers mois, dans les services, l'industrie manufacturière et le bâtiment. Elle est en partie contrebalancée par la baisse des soldes sur les perspectives générales d'activité dans les services et sur les perspectives personnelles d'activité dans les services et l'industrie manufacturière, détaille l'Insee.