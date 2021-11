Le climat des affaires quasiment au plus haut en France

Le climat des affaires s'améliore de nouveau...

(Boursier.com) — Le climat des affaires s'améliore de nouveau. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne deux points en novembre. À 114, il dépasse son niveau de juin, déjà très élevé et ressort supérieur aux attentes du marché (112). Il demeure donc largement au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106) et à plus forte raison de sa moyenne de longue période (100). Cette nouvelle amélioration du climat des affaires tient principalement à la hausse des soldes d'opinion concernant l'activité et les effectifs passés dans les services, ainsi qu'à l'amélioration des carnets de commande étrangers dans l'industrie.