Le climat des affaires en France se dégrade légèrement en février

(Boursier.com) — En février, le climat des affaires en France se dégrade un peu par rapport à janvier. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd un point. À 98, il reste légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période (100) et ressort sous les attentes (99). Cette légère dégradation résulte principalement de la détérioration de la situation conjoncturelle dans les services et dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), souligne l'Insee.