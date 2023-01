Le climat des affaires en France reste quasi stable en janvier, comme depuis septembre 2022...

(Boursier.com) — Le climat des affaires en France reste quasi stable en janvier, comme depuis septembre 2022. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd un point par rapport à décembre. À 102, il reste légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100) et en ligne avec les attentes. Cette quasi-stabilité du climat des affaires en janvier résulte d'évolutions contrastées : la situation conjoncturelle s'améliore un peu dans l'industrie, les services et le commerce de détail mais se détériore nettement dans le commerce de gros (par rapport à novembre) et, dans une moindre mesure, dans le bâtiment, précise l'Insee.