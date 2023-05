Le changement climatique va accélérer la hausse de l'inflation (BCE)

...

(Boursier.com) — Le changement climatique augmentera l'inflation mondiale jusqu'à un point de pourcentage chaque année à mesure que les prix des aliments grimpent, selon une nouvelle étude de la Banque centrale européenne. Dans un rapport publié cette semaine et repris par 'Bloomberg', les chercheurs de la BCE affirment que la hausse des températures signifierait que l'inflation annuelle serait supérieure de 0,32 à 1,18 point de pourcentage par an d'ici 2035. Cela créera des problèmes pour les consommateurs ainsi que pour les décideurs politiques, l'objectif de la BCE étant de maintenir l'inflation à 2%.

"Le changement climatique présente des risques pour la stabilité des prix en ayant un impact à la hausse sur l'inflation", indiquent les chercheurs Maximilian Kotz, Friderike Kuik, Eliza Lis et Christiane Nickel. Cela "placerait les revenus mondiaux sous la pression de la hausse des prix et pourrait avoir un impact sur les anticipations d'inflation, obligeant ainsi à une réaction au niveau de la politique monétaire".

Des températures plus chaudes augmenteront l'inflation alimentaire annuelle de 0,92 à 3,23 points de pourcentage, selon le document. Si le sud, où les températures sont plus chaudes, devrait faire face à davantage de souffrances, cela signifiera également des défis particuliers pour les blocs économiques tels que l'Union européenne. En effet, les variations climatiques sont susceptibles d'élargir les écarts de prix au sein de la région.

La recherche, qui suppose qu'il n'y aura pas de nouvelles technologies qui contribueront à la nécessité d'une adaptation climatique "historiquement sans précédent", intervient à un moment où les gouvernements et les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la manière dont le changement climatique affecte l'économie dans son ensemble.

Les équipes de la BCE indiquent également que des températures plus élevées modifieront la saisonnalité de l'inflation. "La nature chaotique des anomalies de température implique des hausses de prix à court terme et plus rapides à partir d'étés exceptionnellement chauds comme en Europe en 2022... De tels chocs supplémentaires sur les prix - se produisant à des intervalles imprévisibles mais avec une intensité croissante - poseraient des défis supplémentaires à la politique monétaire".