Le camp occidental réuni jeudi à Bruxelles, Moscou sous pression !

Les Occidentaux vont annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a annoncé mardi la Maison Blanche. La question d'un embargo sur le pétrole russe divise les Européens.

(Boursier.com) — Un mois jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Occidentaux se réuniront ce jeudi à Bruxelles pour des sommets de l'UE, de l'Otan et du G7. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine malgré des négociations difficiles, les Occidentaux doivent annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a annoncé mardi Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden.

Lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait indiqué, sans donner de calendrier, que l'Union européenne était prête à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou.

Les Etats-Unis, l'UE et le Royaume-Uni ont déjà adopté 4 séries de sanctions économiques et financières depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier. De très nombreuses personnalités et hommes d'affaires russes ont vu leurs actifs gelés, tandis que 7 banques russes ont été bannies du système de virements internationaux Swift et que de très nombreuses entreprises occidentales ont suspendu leurs activités en Russie, ou se sont retirées du pays.

Malgré cela, le secteur de l'énergie et des matières premières russes, dont l'UE est très dépendante, n'a jusqu'à présent pas été directement visé, même si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté annoncé le 8 mars un embargo contre le pétrole et le gaz russe, dont ils sont assez peu dépendants.

Sommet européen prévu jeudi et vendredi, Joe Biden sera à Bruxelles

Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense, réunis lundi à Bruxelles, ont débattu de la question d'un embargo sur le pétrole russe, mais aucune décision n'a été prise, faute de consensus. La Pologne et la Lituanie ont exhorté l'UE à mettre en oeuvre cette mesure, mais l'Allemagne et d'autres pays, dont la Hongrie, très dépendants aux hydrocarbures russes s'y sont opposés. Quant au gaz russe, l'UE ne devrait pas courir le risque de s'en passer à très court terme, et confirmer son annonce, le 12 mars dernier, d'un plan de moyen terme pour réduire la dépendance du bloc aux énergies fossiles russes.

Le sujet de l'embargo pétrolier sera à nouveau évoqué, cette fois au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, lors d'un sommet prévu jeudi et vendredi à Bruxelles, consacré à la gestion des conséquences de l'invasion par la Russie de son voisin ukrainien. Le président américain Joe Biden était attendu dès mercredi soir à Bruxelles, où il prendra part à des réunions extraordinaires de l'Otan, du G7 et rencontrera des dirigeants européens.

Joe Biden se rendra ensuite vendredi en Pologne, qui a accueilli 2 millions de réfugiés ukrainiens. Une rencontre bilatérale est prévue à Varsovie avec le président polonais Andrzej Duda.

Le Brent flambe à plus de 120$ le baril

Du côté russe, Vladimir Poutine a organisé mercredi un coup de théâtre en affirmant que la Russie ferait désormais payer son gaz en roubles, et non en dollars ou en euros, aux " pays inamicaux", visant clairement l'Union européenne et faisant craindre des perturbations sur les marchés de l'énergie. Le président russe a donné une semaine au gouvernement et à la banque centrale russes pour présenter une solution permettant de poursuivre ces livraisons de gaz et obtenir leur paiement en roubles. Le géant Gazprom est pour sa part prié de modifier ses contrats pour les adapter à cette évolution.

Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe chargé de l'Energie, a quant à lui déclaré mercredi qu'il était "absolument évident que sans les hydrocarbures russes, si des sanctions sont imposées, les marchés du gaz et du pétrole s'effondreront (...) La hausse des prix des ressources énergétiques peut être imprévisible", a ajouté M. Novak devant la Douma, chambre basse du parlement russe.

Sur les marchés de l'énergie, les cours du brut ont encore bondi de plus de 5% mercredi, le baril de Brent de mer du Nord dépassant les 120$. Quant au gaz naturel, la référence du marché européen, le TTF néerlandais, a flambé mercredi de plus de 30% en séance, à plus de 130 euros le Mégawattheure, avant de réduire ses gains pour finir à 107,36 euros (+8,7%).

Actuellement, le pétrole de Russie (2e producteur mondial de brut) représente environ 25% des importations pétrolières de l'UE, alors que pour les Etats-Unis (1er producteur mondial), la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'UE importe aussi 40% de son gaz de Russie (55% pour l'Allemagne), ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à court terme...

TotalEnergies cessera d'acheter du pétrole russe avant la fin de l'année

Du côté des entreprises, le groupe pétrolier français TotalEnergies a annoncé mardi soir qu'il cesserait d'acheter du pétrole et des produits pétroliers russes, "dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022", afin d'"assurer le strict respect des sanctions européennes, actuelles et futures, quelles que soient les conséquences pour la gestion de ses actifs en Russie". Le groupe français conserve ses participations dans des projets gaziers en Russie, mais a annoncé dès le début du conflit qu'il ne ferait plus de nouveaux investissements dans le pays.

Zelensky veut rencontrer Poutine, qui refuse

Sur le terrain en Ukraine, les troupes russes tentent toujours de progresser vers la capitale ukrainienne Kiev, qui est à nouveau sous couvre-feu. Les combats font toujours rage dans le sud du pays, et notamment dans la ville de Marioupol et celle d'Odessa, dont les faubourgs ont été bombardés pour la première fois.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réitéré son appel à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Mais, s'il se dit prêt à discuter du Donbass et de la Crimée avec le maître du Kremlin, il a averti que son pays ne cédera pas aux ultimatums et qu'il soumettra tout "compromis" potentiel à un référendum. Pour l'instant, Vladimir Poutine refuse toujours de parler à son homologue ukrainien, et le Kremlin juge les pourparlers avec l'Ukraine pas assez "substantiels".

"Un certain processus (de négociations) a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus énergique, plus substantiel", a dit à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

Washington accuse Moscou et fait pression sur la Chine

A Washington, Joe Biden a mis en garde Moscou contre l'utilisation d'armes chimiques et biologiques en Ukraine. Le président américain a assuré qu'il était "clair" que la Russie envisage d'utiliser ce type d'armes, avertissant qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère". Il a aussi accusé la Russie de vouloir lancer des cyberattaques en réponse aux sanctions occidentales, ce qu'à démenti Moscou. Les Etats-Unis maintiennent aussi la pression sur la Chine pour la décourager de soutenir la Russie.

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche a assuré mardi que les Etats-Unis n'avaient "pas vu la Chine fournir de l'équipement militaire à la Russie" depuis le récent échange de Joe Biden avec son homologue chinois Xi Jinping, tout en assurant que Washington "continuait à surveiller" de telles actions potentielles de la part de Pékin.

Enfin, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mardi Moscou à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine. Plus de 3,5 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre.