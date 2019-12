Le CAC 40 au plus haut de 12 ans sur les 6.000 pts

Toujours plus haut

(Boursier.com) — C'est fait ! L'indice phare parisien, le CAC 40, vient de franchir la barre des 6.000 pts et pointe désormais en progression de 1,40% à 6.002 pts, alors que Wall Street ouvre sur des records historiques dans le sillage de l'accord commercial partiel sino-américain et de la victoire électorale de Boris Johnson. Le gain du CAC se chiffre à près de 27% depuis le début de l'année. L'indice pointe au plus haut niveau depuis l'été 2007 !