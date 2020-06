Le Brésil reprend ses statistiques sur le Covid-19

(Boursier.com) — Le Brésil, l'un des pays les plus frappés par le nouveau coronavirus, a repris hier la publication des statistiques publiques sur le virus suite à une décision de la Cour suprême brésilienne. Le juge Alexandre de Moraes a indiqué que le ministère de la santé devait rétablir la publication des données relatives à l'épidémie sous les mêmes conditions que celles précédemment utilisées. Le Brésil a confirmé plus de 700.000 cas et plus de 37.000 morts.

Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, le nombre de cas confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie s'élève à 7,24 millions, dont 1,98 million aux Etats-Unis et 739.503 au Brésil, second pays le plus touché de ce point de vue. La Russie compte pour sa part 484.630 cas confirmés et le Royaume-Uni 290.581. La pandémie a fait plus de 411.000 morts dans le monde, dont plus de 112.000 aux USA et près de 41.000 au Royaume-Uni.