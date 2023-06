Le baril de pétrole sous pression en ce début de semaine

Les cours du brut débutent la semaine en assez net repli, affectés notamment par les craintes quant à la demande chinoise et la hausse des...

(Boursier.com) — Les cours du brut débutent la semaine en assez net repli, affectés notamment par les craintes quant à la demande chinoise et la hausse des exportations de brut de la Russie vers la Chine et l'Inde. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juillet cède 2,6% à 68,4 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance août) rend 2,25% à 73,1$ à Londres.

La semaine dernière, les deux références mondiales ont reculé pour une deuxième séquence hebdomadaire consécutive alors que les données économiques décevantes en Chine ont soulevé des inquiétudes quant à la croissance de la demande chez le plus grand importateur mondial de brut. Des craintes qui ont effacé le sursaut lié à la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production en juillet de 1 million de barils par jour supplémentaires.

"Les prix du pétrole sont pris dans un conflit entre deux forces opposées, les gérants d'actifs baissiers qui misent sur une contraction monétaire et les spéculateurs pétroliers haussiers qui s'attendent à une baisse des stocks au deuxième semestre de l'année", affirme Francisco Blanch, de Bank of America Global Research. "Les allocataires baissiers garderont le dessus pour l'instant, car les prix du pétrole peineront à se redresser jusqu'à ce que la Fed assouplisse la masse monétaire", selon le spécialiste. La banque mise toujours sur un prix moyen du Brent d'environ 80 dollars le baril en 2023. Alors que la Réserve fédérale est attendue mercredi soir, les hausses de taux de la Fed ont renforcé le billet vert, rendant les matières premières libellées en dollars plus chères pour les détenteurs d'autres devises et pesant sur les prix.

De son côté, Goldman Sachs, l'une des banques les plus optimistes quant aux perspectives du pétrole, a une fois de plus réduit ses prévisions de prix dans un contexte d'augmentation de l'offre mondiale et de diminution de la demande. La banque américaine anticipe désormais un prix moyen du Brent de 86$ le baril en décembre, contre une précédente estimation de 95$ le baril, selon une note publiée dimanche. Il s'agit de la troisième révision à la baisse de GS au cours des six derniers mois.

"Nous ne nous sommes jamais trompés aussi longtemps sans voir de preuves pour changer notre point de vue", a déclaré à 'Bloomberg Television' Jeff Currie, responsable de la recherche sur les matières premières chez GS. Selon GS, l'augmentation de l'offre des pays faisant l'objet de sanctions - la Russie, l'Iran et le Venezuela - est un facteur clé des perspectives de baisse des prix. La production de la Russie, en particulier, s'est "presque complètement rétablie" malgré les sanctions des pays occidentaux. De plus, les craintes de récession pèsent également sur les prix, la hausse des taux d'intérêt étant susceptible d'être un "vent contraire persistant" sur les cours, selon les experts de la banque.