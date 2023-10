Le baril de pétrole se maintient au-dessus des 90$

Les cours du brut restent étroitement surveillés ce lundi avec, en toile de fond, la guerre qui se poursuit au Proche-Orient...

(Boursier.com) — Les cours du brut restent étroitement surveillés ce lundi avec, en toile de fond, la guerre qui se poursuit au Proche-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat décembre) se replie de 0,3% à 90,6 dollars à Londres tandis que le baril de brut léger américain (échéance novembre) recule de 0,2% à 87,5$ sur le Nymex. Les deux références ont bondi de près de 6% vendredi sur des craintes d'embrasement de la situation en Israël.

Le conflit entre le Hamas et Israël constitue l'un des risques géopolitiques les plus importants pour les marchés pétroliers depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, sur fond d'inquiétudes concernant une éventuelle escalade impliquant l'Iran. Téhéran a averti samedi que si les "crimes de guerre et le génocide "d'Israël n'étaient pas arrêtés, la situation pourrait devenir incontrôlable, avec des "conséquences de grande envergure". Face aux craintes d'une escalade du conflit, le secrétaire d'État américain Antony Blinken retournera en Israël lundi pour discuter " de la voie à suivre" après plusieurs jours de navette diplomatique entre les États arabes.

"Les investisseurs tentent de mesurer l'impact du conflit alors qu'une attaque terrestre à grande échelle n'a pas commencé après le délai de 24 heures fixé pour la première fois par Israël pour demander aux habitants de la moitié nord de Gaza de fuir vers le sud", a déclaré à 'Reuters' Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

Les États-Unis ont par ailleurs imposé jeudi les premières sanctions à deux compagnies maritimes qui, selon eux, ont violé le plafond des prix du pétrole mis en place par le G7, un mécanisme conçu pour freiner les ressources du Kremlin en pleine guerre contre l'Ukraine. "Cette action souligne l'engagement du département du Trésor avec ses partenaires internationaux à réduire de manière responsable les bénéfices pétroliers du gouvernement russe et à contenir la machine de guerre russe", a déclaré le département du Trésor américain.

Oddo BHF a confirmé son scenario d'un baril de Brent à 85$ en 2023 avec des niveaux qui devraient osciller voire légèrement dépasser les 90$ d'ici la fin de l'année, soutenus par le déficit actuel, des stocks faibles et la prime sur le risque au Moyen-Orient. Cette tendance pourrait changer en 2024 avec le surplus attendu sur le marché. L'analyste anticipe ainsi toujours un prix moyen de 80$ le baril l'an prochain avec probablement de l'upside si jamais l'OPEP+ et notamment l'Arabie Saoudite prolongeaient leurs efforts unilatéraux de coupe de 1 Mb/j sur 2024.