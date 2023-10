Le baril de pétrole s'enflamme, entre sanctions américaines et guerre au Proche-Orient

Nouvelles tensions sur le marché pétrolier en cette fin de semaine avec un baril qui bondit de plus de 4% dans une actualité géopolitique explosive...

(Boursier.com) — Nouvelles tensions sur le marché pétrolier en cette fin de semaine avec un baril qui bondit de plus de 4% dans une actualité géopolitique explosive. Le baril de Brent de la met du Nord (contrat décembre) avance de 4,2% à 89,6 dollars à Londres tandis que le baril de brut léger américain (échéance novembre) progresse de 4,4% à 86,5$ sur le Nymex.

Ce retour vers 90 dollars le baril intervient après que les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à deux compagnies maritimes qui, selon eux, ont violé le plafond des prix du pétrole mis en place par le G7, un mécanisme conçu pour freiner les ressources du Kremlin en pleine guerre contre l'Ukraine. "Cette action souligne l'engagement du département du Trésor avec ses partenaires internationaux à réduire de manière responsable les bénéfices pétroliers du gouvernement russe et à contenir la machine de guerre russe", a déclaré le département du Trésor américain dans un communiqué.

"Nous restons déterminés à mettre en oeuvre une politique de plafonnement des prix qui a deux objectifs : réduire les bénéfices pétroliers sur lesquels la Russie compte pour mener sa guerre injuste contre l'Ukraine et maintenir les marchés mondiaux de l'énergie stables et bien approvisionnés malgré les turbulences provoquées par l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie", a souligné le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Cette annonce est venue accroître les craintes pesant sur l'offre de brut dans un marché déjà tendu. Les acteurs du marché surveillent notamment de près les conséquences de l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, et son potentiel impact sur la production de pays voisins ainsi que sur le transport maritime dans la région. "Même s'il n'y a pas eu d'impact direct sur l'offre physique, les marchés resteront en haleine", a indiqué l'IAE dans rapport mensuel, en référence au conflit au Proche-Orient. L'agence "se tient prête à agir si nécessaire pour garantir que les marchés restent correctement approvisionnés".

"Une prime de risque géopolitique persiste, susceptible de soutenir les prix du pétrole à court terme", a déclaré à 'Reuters' Kelvin Wong, analyste principal chez OANDA à Singapour. Mais pour les équipes de la Commerzbank, le conflit au Moyen-Orient a jusqu'à présent eu un impact limité sur les prix du brut : "rien n'indique jusqu'à présent que les principaux pays producteurs de pétrole de la région seront directement impliqués dans le conflit militaire, ce qui menacerait de restreindre considérablement la production de pétrole brut de ces pays".

Jeudi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a par ailleurs maintenu ses prévisions de croissance de la demande mondiale d'or noir, citant des signes d'une économie mondiale résiliente jusqu'à présent en 2023 et s'attendant à de nouvelles hausses de la consommation en Chine, le plus grand importateur mondial de brut.