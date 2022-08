Le baril de pétrole retombe nettement, Bagdad rassure

Le baril de pétrole consolide nettement et efface une partie de sa forte hausse d'hier après qu'une société d'état irakienne eut déclaré que les...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole consolide nettement et efface une partie de sa forte hausse d'hier après qu'une société d'état irakienne eut déclaré que les exportations du pays n'avaient pas été affectées par les violents affrontements qui secouent Bagdad depuis hier. Le baril de brut léger américain pour livraison octobre recule de 3% à 94 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance redonne 3,3% à 101,7$ à Londres.

Dans un marché tendu, le moindre problème d'exploitation rencontré par un grand pays producteur accroît la nervosité des opérateurs. Les violences en Irak et en Libye au cours des dernières heures en sont l'exemple parfait. "La situation politique reste difficile en Irak, mais les derniers titres semblent apaiser les inquiétudes sur le marché pétrolier concernant les ruptures d'approvisionnement", affirme à 'Bloomberg' Amrita Sen, analyste pétrole chez le consultant Energy Aspects.

Le brut avait auparavant bénéficié des dernières déclarations de Ryad, avertissant qu'il était possible que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, qui se réunissent le 5 septembre, réduisent leur production car les prix à terme ne reflétaient pas les fondamentaux du marché.

Malgré ces risques liés à un nouveau resserrement potentiel de l'offre, les craintes relatives à la demande sur fond de net ralentissement de l'économie mondiale sont toujours bien présentes dans les salles de marché. D'autant plus après les dernières déclarations de membres de la BCE et de la Fed bien décidés à faire tout ce qui est possible pour faire redescendre l'inflation qui atteint des niveaux historiques.

"Il semble que l'OPEP+ ne soit pas intéressée par le fait que le prix du pétrole chute bien en dessous de 100$ le baril", souligne Craig Erlam, analyste principal chez Oanda. Alors que cela serait "mis à l'épreuve en cas d'accord sur le nucléaire, qui semble encore très difficile à atteindre, ou de récession mondiale, les mots seuls pourraient maintenir les prix élevés pour l'instant".