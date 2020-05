Le baril de pétrole retombe de 5%, la Chine inquiète

Le baril marque une pause...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le baril marque une pause. Après avoir aligné six séances de progression et terminé au plus haut depuis plus de deux mois hier, le WTI pour livraison juillet perd 5,6% à 32 dollars dans les échanges électronique sur le Nymex. Le baril de Brent de la mer du Nord échéance rend de son côté 4,7% à 34,4$. Le brut devrait malgré tout aligner une quatrième semaine consécutive de hausse après être tombé sous les 10$ il y un tout juste un mois.

Les inquiétudes sur la situation économique en Chine après que Pékin eut pour la première fois abandonné son objectif de croissance du PIB, dans un contexte de "grande incertitude", et le retour des tensions entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Taiwan et de Hong-Kong incitent les opérateurs à davantage de prudence.

Du côté des fondamentaux, la tendance reste à l'amélioration avec la forte baisse de la production de l'Opep et de ses alliés, mais également des Etats-Unis et du Canada, alors que la demande continue à se redresser à mesure de la levée des mesures de confinement à travers le monde. Outre-Atlantique, les réserves de brut ont, contre toute attente, diminué la semaine passée, signe également d'une certaine reprise de la consommation alors que le week-end du Memorial Day donne généralement le coup d'envoi de la 'saison de conduite' estivale aux États-Unis.

"La reprise naissante de la demande est encore vulnérable, et la chute des prix aujourd'hui est une injection de la réalité", avertit toutefois Victor Shum, vice-président chez IHS Markit à Singapour. "Si la Chine ne se fixe pas d'objectif de PIB, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait sûre de la reprise".

L'abandon de l'objectif de croissance "pourrait être interprété comme une moindre attention portée aux investissements dans les infrastructures et pourrait être considéré comme négatif pour le pétrole", explique pour sa part à 'CNBC' Stephen Innes, directeur de la stratégie marché chez AxiCorp. "Le marché des matières premières, en général, cherchait une plus grande pompe à infrastructure de la part du NPC (ndlr : l'Assemblée nationale populaire), il y a donc forcément un élément de déception".