Le baril de pétrole reprend son ascension en direction des 100 dollars

(Boursier.com) — Le baril de brut repart de l'avant en cette fin de semaine, soutenu par le retour de l'appétit pour le risque dans les salles de marché pour cette dernière séance du trimestre et par les projets de baisse des exportations de carburant russe. Le baril de WTI (échéance novembre) avance de 0,9% à 92,5$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord prend 0,5% à 96$. Les contrats à terme sur les deux grandes références mondiales se dirigent ainsi vers leur plus gros gain trimestriel depuis mars 2022 en raison des réductions d'approvisionnement de l'Opep+, menées par l'Arabie Saoudite et la Russie, et des stocks extrêmement bas aux États-Unis.

Même si les traders regardent avec méfiance les perspectives de demande, il y a peu de choses qui pourraient entraver la progression du brut vers 100 dollars le baril, alors que le cartel prévoit un déficit d'offre de 3 millions de barils par jour au prochain trimestre et que les stocks du plus grand centre de stockage américain (à Cushing) ont diminué à près de 3 millions de barils par jour, pour tomber sur des niveaux critiques. "Le pétrole destiné à des livraisons à court terme se négocie avec une prime significative, ce qui indique une offre limitée", affirment les équipes de Commerzbank citées par 'Bloomberg'. " Dans le même temps, la demande de pétrole continue de croître. Cela tend à resserrer le marché pétrolier, comme en témoigne la baisse des stocks".

Pour ne rien arranger, les vacances de la Golden Week en Chine, qui se dérouleront jusqu'à vendredi prochain, devraient stimuler la consommation de brut dans le pays alors que davantage de personnes se déplacent et prennent l'avion. "Une augmentation des voyages internationaux pendant les vacances de la Golden Week stimulera la demande chinoise de pétrole", soulignent les analystes d'ANZ. Les voyages intérieurs devraient également doper la demande, les données de l'application Umetrip montrant que le nombre moyen de vols quotidiens réservés est supérieur d'un cinquième à celui de la Golden Week de 2019, avant le Covid.

En Russie, le ministre de l'Énergie, Nikolaï Choulginov, a déclaré jeudi que l'interdiction d'exporter du carburant "ne sera pas levée de sitôt" et restera en place jusqu'à ce que le marché intérieur se stabilise, a rapporté l'agence de presse russe 'Tass'. Nikolaï Choulginov a également estimé que "certaines mesures supplémentaires" pourraient être prises afin de faire face aux pénuries de carburant, toujours selon l'agence de presse.