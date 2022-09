Le baril de pétrole reprend 3% avec l'arrivée de l'ouragan Ian dans le golfe du Mexique

Le baril de pétrole remonte ce mardi, bénéficiant à la fois d'un rebond technique après la nette baisse des derniers jours, de l'arrivée de l'ouragan...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole remonte ce mardi, bénéficiant à la fois d'un rebond technique après la nette baisse des derniers jours, de l'arrivée de l'ouragan Ian dans le golfe du Mexique et de la pause du dollar après son rallye. Le baril de brut léger américain pour livraison novembre avance ainsi de 2,9% à 78,9 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance prend 3% à 86,6$ après tombé à 83,65$ lundi, au plus bas depuis janvier. Après avoir atteint près de 150$ en début d'année à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le baril a effacé tous ses gains annuels, les inquiétudes concernant la croissance mondiale, la vive remontée des taux d'intérêt et la force du dollar pesant fortement sur les cours.

L'ouragan Ian s'est renforcé, frappant la pointe ouest de Cuba, alors qu'il suit une trajectoire qui pourrait le voir toucher terre sur la côte ouest de la Floride. Chevron et BP ont annoncé qu'ils avaient arrêté la production sur certaines plates-formes du golfe du Mexique alors qu'ils se préparaient à faire face à l'ouragan. Le passage d'Ian a entrainé d'importantes inondations, des coulées de boue et des pannes d'électricité dans l'ouest de Cuba, le coeur de l'industrie du tabac de l'île. Au moins 40.000 personnes ont été évacuées, principalement de la province de Pinar del Rio, selon les médias officiels.

"Le pétrole est actuellement sous l'influence des forces financières", affirme à 'Reuters' Tamas Varga, chez PVM. "En attendant, les rallyes de secours, comme celui de ce matin provoqué par l'ouragan Ian dans le Golfe américain, sont considérés comme des phénomènes temporaires".

Les attentes des analystes selon lesquelles l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés pourraient prendre des mesures pour endiguer la baisse des prix de l'or noir en réduisant l'offre soutiennent également les cours ce mardi. Alors que l'OPEP+ se réunit le 5 octobre pour définir sa politique pour les prochains mois, le ministre irakien du Pétrole a déclaré lundi que le cartel surveillait les prix et ne souhaitait pas une forte augmentation ou un effondrement. "Seule une réduction de la production par l'OPEP+ peut briser la dynamique négative à court terme", selon UBS.