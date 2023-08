Le baril de pétrole recule encore, au plus bas depuis un mois

Troisième séance de repli pour les cours de l'or noir...

(Boursier.com) — Troisième séance de repli pour les cours de l'or noir. Le baril de brut léger américain pour livraison octobre recule de 1,75% à 78,3 dollars sur le Nymex, au plus bas depuis près d'un mois, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord ('échéance octobre) cède 1,6% à 82,7$ à Londres. L'annonce d'une accélération de la contraction de l'activité du secteur privé dans la zone euro après une vague d'indicateurs décevants en Chine accroît les inquiétudes pesant sur la demande de matières premières mondiales.

La vigueur du dollar, sur des signes que la Réserve fédérale n'en a pas encore terminé avec son cycle de resserrement monétaire, pèse également puisqu'elle rend les matières premières plus chères pour les opérateurs munis d'autres devises. Ces craintes sur la demande ont éclipsé le resserrement physique du marché suite aux réductions de l'offre des deux piliers de l'OPEP+, l'Arabie saoudite et la Russie.

"Les indices PMI européens ont été décevants et un dollar plus fort n'aide pas non plus le pétrole", affirme à 'Bloomberg' Giovanni Staunovo, analyste matières premières chez UBS Group. "Ce dont les observateurs du pétrole devraient s'inquiéter, c'est que toutes les prévisions d'indices PMI manufacturiers sont inférieures à 50... toutes en territoire de contraction", ajoute John Evans chez PVM. "Des chiffres inférieurs aux attentes sont à nouveau des avertissements concernant une baisse de la demande de pétrole".