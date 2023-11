Le baril de pétrole rebondit, l'Arabie saoudite et la Russie en soutien

Les cours du brut rebondissent en ce début de semaine, soutenus par les annonces de l'Arabie saoudite et la Russie...

Les cours du brut rebondissent en ce début de semaine, soutenus par les annonces de l'Arabie saoudite et la Russie. Ces deux grands exportateurs d'or noir ont réaffirmé dimanche leur intention de poursuivre la réduction de leurs extractions jusqu'à la fin de l'année. Le baril de Brent pour livraison janvier avance de 1,35% à 86 dollars à Londres tandis que le baril de WTI d'échéance décembre prend 1,55% à 81,8$ dans les échanges électroniques sur le Nymex.

Riyad a donc confirmé qu'elle poursuivrait sa réduction volontaire supplémentaire d'un million de barils par jour en décembre pour maintenir sa production à environ 9 mbj, a indiqué le Royaume. La Russie a de son côté annoncé qu'elle continuerait sa réduction volontaire supplémentaire de 300.000 bj de ses exportations de pétrole brut et de produits pétroliers jusqu'à la fin décembre. Les analystes d'ING estiment dans une note que le marché pétrolier sera excédentaire au premier trimestre de l'année prochaine, "ce qui pourrait suffire à convaincre les Saoudiens et les Russes de poursuivre les coupes".

L'annonce faite dimanche par les deux poids lourds de l'OPEP+ est intervenue après que la diminution de la prime de risque liée à la guerre entre Israël et le Hamas et les inquiétudes concernant une demande mondiale plus faible eurent entraîné un repli des prix du pétrole de plus de 6% la semaine dernière. Même s'il est encore possible que le conflit s'étende à toute la région, l'affaiblissement des perspectives économiques mondiales est désormais devenu le principal facteur pesant sur les prix.

Une contraction surprise du secteur manufacturier chinois le mois dernier a soulevé des questions sur la reprise du plus grand importateur mondial de pétrole, alors que les stocks américains augmentent. Même la baisse du dollar, qui rend le pétrole moins cher pour la plupart des acheteurs, n'a pas suffi à arrêter la chute. "Il s'agira probablement d'un recalibrage lent et cahoteux pour le pétrole brut, à mesure qu'il se débarrasse de la prime de risque liée au conflit entre Israël et le Hamas et qu'il se recouple avec le sentiment économique", indique à 'Bloomberg' Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights. "La seule certitude relative concerne l'offre, l'OPEP+ maintenant ses objectifs de production stables jusqu'à la fin de l'année".