Le baril de pétrole poursuit sa (folle) remontée

Le baril de pétrole gagne encore du terrain en ce milieu de semaine, porté par l'optimisme entourant la reprise de la demande chinoise...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole gagne encore du terrain en ce milieu de semaine, porté par l'optimisme entourant la reprise de la demande chinoise. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison février avance de 2,3% à 82 dollars sur le Nymex, au plus haut depuis décembre. Le WTI aligne ainsi une neuvième séance consécutive de progression, sa plus longue série haussière depuis janvier 2019. Le baril de Brent (échéance mars) s'adjuge lui 1,8% à 87,5$ à Londres.

Selon les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole atteindrait un niveau record en 2023. Le redémarrage attendu de la Chine devrait alimenter les rebonds économiques des pays voisins et lui permettre de passer premier pays contributeur à la hausse de la demande pétrolière, devant l'Inde. "Le facteur prépondérant à la croissance du PIB et de la demande de pétrole en 2023 sera le calendrier et le rythme de la reprise de la Chine" après la mise sous cloche du pays, affirme l'AIE.

Après un début d'année mouvementé, les cours de l'or noir se sont nettement redressés à la suite du virage à 180 degrés de Pékin dans sa lutte contre la pandémie, du net affaiblissement du dollar et dans l'espoir de voir la Fed rapidement mettre fin à sa remontée agressive de hausses des taux d'intérêt. Des attentes renforcées ce mercredi par des chiffres rassurants du côté de l'inflation des prix à la production et par l'annonce d'un net déclin de la consommation américaine.