Le baril de pétrole pique du nez

Le rouge domine sur les marchés pétroliers ce lundi...

(Boursier.com) — Le rouge domine sur les marchés pétroliers ce lundi. Le baril de brut léger américain pour livraison octobre cède actuellement 3,4% à 82,3 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (échéance novembre) abandonne 2,8% à 88,8$. Après sa flambée du début d'année liée à la guerre en Ukraine, le brut est depuis plusieurs mois rattrapé par les craintes de récession mondiale sur fond d'envolée des prix et de resserrement des politiques monétaires des grandes Banques centrales. La situation sanitaire toujours compliquée en Chine et l'envolée du dollar, qui profite dans ce contexte incertain de son statut de valeur refuge, pèse également sur les cours de l'or noir.

"Des hausses de taux agressives finiront par peser sur la croissance", explique à 'Bloomberg' Giovanni Staunovo, analyste matières premières chez UBS Group. "Les moteurs généraux (ndlr : du marché) en ce moment sont l'aversion au risque et un dollar plus fort".

Du côté de l'offre, les Émirats arabes unis souhaiteraient augmenter leurs capacités d'exploitation afin de tirer profit de leurs importantes réserves de brut et d'un coût de production relativement bas avant que le monde n'accélère vers les énergies plus propres. La société d'Etat, Abu Dhabi National Oil Co, qui pompe la quasi-totalité du pétrole des Émirats arabes unis, voudrait ainsi pouvoir produire jusqu'à 5 millions de barils par jour d'ici 2025 contre 2030 précédemment visé, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Ce nouvel objectif sera néanmoins difficile à atteindre compte tenu de son important coût.

Les Émirats arabes unis sont le troisième plus important producteur de pétrole de l'OPEP après l'Arabie saoudite et l'Irak. S'ils ont la capacité de produire un peu plus de 4 millions de barils par jour, les plafonds de production imposés par le cartel l'empêchent d'atteindre ce niveau. Le mois dernier, la production quotidienne de brut des EAU était ainsi d'un peu moins de 3,4 millions de barils, selon les données compilées par l'agence.