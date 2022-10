Le baril de pétrole marque une pause avant la décision de l'Opep+

Retour du Brent au-dessus des 90$...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole marque une pause après deux séances de forte hausse et un retour du Brent au-dessus des 91 dollars. Dans le sillage des places boursières, les cours de l'or noir ont été tirés vers le haut par le retour de l'appétit pour le risque dans les salles de marché mais également par l'espoir de voir l'Opep+ réduire sa production. A ce sujet, le cartel et ses alliés envisageraient une baisse de leur production allant jusqu'à deux millions de barils par jour, selon des délégués cités par 'Bloomberg' et 'Reuters'. Cette décision, bien qu'importante, devrait néanmoins avoir un impact moindre sur l'offre mondiale de brut alors que plusieurs pays pompent déjà en dessous des quotas qui leur sont alloués. Une réduction plus modeste de 1 à 1,5 mbj pourrait par ailleurs encore être décidée ce mercredi, selon des délégués.

Une telle action risque en tous cas d'ajouter un autre choc à l'économie mondiale, qui lutte déjà contre l'envolée de l'inflation notamment alimentée par les coûts de l'énergie. Cela irriterait également les États-Unis. Le président Joe Biden s'est rendu en Arabie saoudite plus tôt cette année à la recherche d'une production plus élevée et d'une baisse des prix à la pompe pour les Américains avant les élections de mi-mandat en novembre.

"Il est difficile d'exagérer à quel point l'administration Biden est anxieuse face à une éventuelle remontée des prix du pétrole", explique à 'Bloomberg' Bob McNally, fondateur de Rapidan Energy. "Une réduction importante de l'Opep+ contrarierait la Maison Blanche, bien que les responsables puissent attendre de voir comment les prix réagiront par la suite avant d'appuyer sur la gâchette des réponses politiques". Des responsables de la Maison Blanche auraient demandé au département américain de l'Énergie d'analyser si une interdiction des exportations d'essence, de diesel et d'autres produits pétroliers raffinés ferait baisser les prix, a rapporté 'Bloomberg' mardi. C'est une idée controversée mais qui gagnerait du terrain dans certains coins de l'administration Biden.

Alors que les ministres de l'Opep+ se réunissent aujourd'hui à Vienne, les dirigeants européens et américains s'efforcent de réduire les revenus que Moscou tire de son pétrole pour tenter d'affaiblir la machine de guerre de Vladimir Poutine. L'UE est sur le point d'approuver un nouveau train de sanctions qui réduira considérablement la capacité de la Russie à vendre du brut, tandis que les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe. Mais une nette baisse de la production de l'Opep+ irait dans la direction opposée et soulignerait les tensions dans les relations américano-saoudiennes et la force durable des liens saoudiens avec Moscou malgré la guerre, rappelle l'agence. Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak devrait d'ailleurs être présent en personne à Vienne...

Le baril de Brent (contrat décembre) est stable autour des 92$ à Londres tandis que le contrat sur le brut léger américain (WTI) pour livraison novembre oscille autour des 86,6$ sur le Nymex.