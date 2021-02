Le baril de pétrole au plus haut depuis janvier 2020

Impressionnante série haussière en cours !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cours du brut poursuivent leur remontée. Bien que plus modérée qu'au cours des derniers jours, la nouvelle hausse des prix du WTI et du Brent porte les deux références mondiales à leur plus haut niveau depuis janvier 2020. La progression du jour permet par ailleurs aux deux marques d'aligner une septième séance consécutive dans le vert, une série plus observée depuis janvier 2019 ! Le baril de brut léger américain pour livraison février gagne actuellement 0,3% à 58,1 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord échéance avril avance de 0,4% à 60,8$ à Londres.

L'optimisme croissant concernant la reprise de la demande de carburant, couplée à la réduction de l'offre des principaux producteurs de brut, principalement l'Arabie Saoudite, restent les deux principaux soutiens du brut.

"Les progrès réalisés dans le cadre du plan de relance américain et l'optimisme quant au déploiement et à l'effet des vaccins pour le reste de l'année 2021, ainsi qu'un dollar légèrement plus faible, aident à voir les choses (pour une reprise), même si les nouvelles sont mitigées quant à l'impact des vaccins actuels formulés sur la variante émergente sud-africaine", explique Stephen Innes, stratège marchés chez le courtier Axi. "Bien que je reste un peu prudent aux niveaux actuels, les perspectives de la demande à moyen et long terme sont saines, et on peut comprendre une volonté de regarder au-delà de certaines des incertitudes à court terme qui subsistent pour le pétrole".

"On a le sentiment que la surabondance de pétrole disparaît plus rapidement que ce que l'on pensait", note pour sa part Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group à Chicago. "Il semble y avoir un changement de paradigme dans le marché".