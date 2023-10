Le baril de pétrole accélère encore avec le risque d'escalade au proche-Orient

Au-dessus des 90 dollars...

(Boursier.com) — La très forte tension au Proche-Orient se répercute logiquement sur le marché pétrolier en ce milieu de semaine avec un baril de Brent qui évolue à nouveau assez nettement au-dessus des 90 dollars. Des centaines de personnes ont été tuées mardi dans une frappe contre un hôpital de Gaza, provoquant des manifestations en Cisjordanie et dans la région, alors que le président américain Joe Biden effectue ce mercredi une visite de quelques heures en Israël.

Se disant "scandalisé" par l'explosion de l'hôpital, Joe Biden a indiqué avoir demandé à son équipe de sécurité nationale de déterminer les circonstances de l'incident alors que palestiniens et israéliens se rejettent la faute. La Maison Blanche a déclaré qu'elle indiquerait clairement qu'elle ne souhaitait pas que le conflit s'étende. A la suite de cette catastrophe, la Jordanie a pourtant annulé un sommet qu'elle devait accueillir avec le président américain et les dirigeants égyptiens et palestiniens.

"L'annulation d'un sommet entre Biden et les dirigeants arabes réduit la probabilité d'une solution diplomatique au conflit israélien avec le Hamas", déclare Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia. Les traders surveillent comme le lait sur le feu la situation en Israël dans la mesure où le lancement d'une offensive terrestre sur Gaza déclencherait probablement un conflit plus large avec l'Iran, un fournisseur clé d'or noir. Téhéran a déjà mis en garde contre la possibilité d'une escalade du conflit, affirmant plus tôt cette semaine qu'une telle issue devenait "inévitable".

"Il est clair qu'une aggravation du conflit entraînerait davantage de risques d'approvisionnement sur un marché déjà très tendu", indique à 'Bloomberg' Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Groep à Singapour. "Le risque d'approvisionnement le plus immédiat concerne probablement les barils iraniens".

Toujours du côté de l'offre, le gouvernement vénézuélien et l'opposition ont conclu mardi un accord offrant des garanties pour l'organisation d'une élection présidentielle au second semestre 2024, ouvrant la voie à un allègement des sanctions américaines contre Caracas. Les États-Unis pourraient rapidement lever des restrictions liées aux activités pétrolières du Venezuela en cas de signature d'un accord, ont déclaré à 'Reuters' deux sources proches du dossier à Washington.

Du côté de la demande, l'économie chinoise a connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre, selon des données officielles publiées mercredi, suggérant qu'une récente vague de mesures de soutien contribue à soutenir une timide reprise. Les données ont également montré que le débit des raffineries de pétrole du pays a atteint un rythme journalier record en septembre, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, les raffineurs ayant augmenté leurs cadences pour répondre à la forte demande de carburant de transport pendant les vacances de la Golden Week.

Mais les analystes restent prudents quant à la croissance économique de la Chine, car le secteur immobilier reste un frein. "Les données de septembre garantissent probablement que la Chine atteindra son objectif de croissance d'environ 5% cette année. Cela dit, elle aura du mal à l'améliorer. La reprise économique en est encore à ses balbutiements", affirme Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody's Analytics.

Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat décembre) avance de 1,7% à 91,5 dollars à Londres tandis que le baril de brut léger américain (échéance novembre) progresse de 2% à 88,4$ sur le Nymex. Les deux références mondiales ont bondi de plus de 2$ hier pour atteindre leurs plus hauts niveaux en deux semaines.