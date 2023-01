Le baril de pétrole à nouveau proche des 90$

Les cours de l'or noir restent bien orientés ce lundi, prolongeant leurs gains de la semaine précédente sur fond de perspectives économiques plus...

(Boursier.com) — Les cours de l'or noir restent bien orientés ce lundi, prolongeant leurs gains de la semaine précédente sur fond de perspectives économiques plus favorables avec la réouverture de la Chine. Le baril de Brent pour livraison mars gagne 1,1% à 88,6 dollars à Londres, au plus haut depuis le 18 novembre. Le baril de WTI d'échéance février progresse lui de 1%, à 82,4$.

Les données en provenance de Chine montrent une solide reprise des voyages dans le pays après l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19, notent les analystes dédiées aux matières premières chez ANZ, soulignant une augmentation de 22% de la congestion du trafic routier jusqu'à présent ce mois-ci dans les 15 'villes clés' chinoises. "La hausse attendue de la demande survient alors que le marché se prépare à de nouvelles sanctions contre le pétrole russe", ont déclaré les analystes d'ANZ.

L'Union européenne et le G7 plafonneront en effet les prix des produits raffinés russes à partir du 5 février, en plus du plafonnement des tarifs sur le brut russe mis en place en décembre et de l'embargo de l'UE sur les importations de brut russe par voie maritime.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a lui averti vendredi que les marchés de l'énergie pourraient se resserrer plus rapidement que prévu cette année si l'économie chinoise rebondit comme les institutions financières l'attendent. "Je ne serais pas trop détendu à propos des marchés, et 2023 pourrait bien être une année où nous verrons des marchés plus serrés que certains collègues ne le pensent", a déclaré Fatih Birol à 'Reuters', s'exprimant en marge du Forum économique mondial à Davos.