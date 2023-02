La zone euro devrait échapper à la récession selon Bruxelles

Bonne nouvelle pour l'économie européenne...

(Boursier.com) — La zone euro devrait éviter la récession. Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la région devrait enregistrer une croissance de 0,9% en 2023, soit 0,6 point de pourcentage de plus que précédemment estimé. Le taux de croissance prévu pour 2024 reste inchangé, à 1,5%. Malgré des chocs négatifs exceptionnels, l'économie de l'UE a évité la contraction que les prévisions de l'automne annonçaient pour le quatrième trimestre. Le taux de croissance annuel pour 2022 est désormais estimé à 3,5% tant pour l'UE que pour la zone euro.

Marché du travail solide, améliorations sur le front énergétique

Les évolutions favorables survenues depuis les prévisions de l'automne ont amélioré les perspectives de croissance pour cette année. Du fait de la poursuite de la diversification des sources d'approvisionnement et de la forte baisse de la consommation, les niveaux des stocks de gaz sont restés supérieurs à la moyenne saisonnière des dernières années, tandis que les prix de gros du gaz sont tombés bien en dessous des niveaux d'avant la guerre. En outre, le marché du travail de l'UE a continué d'enregistrer de bons résultats, avec un taux de chômage qui est demeuré à son plus bas historique (6,1%) jusqu'à la fin de 2022. La confiance s'améliore, et les enquêtes de janvier indiquent que l'activité économique devrait aussi échapper à une contraction au premier trimestre de 2023, détaille la CE.

Vents contraires toujours forts

Les turbulences restent cependant fortes. Les consommateurs et les entreprises demeurent confrontés à des prix de l'énergie élevés, tandis que l'inflation sous-jacente (inflation globale hors énergie et aliments non transformés) était toujours en hausse en janvier, continuant d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Les tensions inflationnistes persistant, le resserrement monétaire devrait se poursuivre, pesant sur l'activité des entreprises et freinant l'investissement.

Après avoir culminé en 2022, l'inflation devrait diminuer

Après avoir atteint un record historique de 10,6% en octobre, l'inflation a diminué, pour retomber à 8,5% dans la zone euro selon l'estimation rapide de janvier. Ce recul s'explique principalement par la baisse de l'inflation énergétique, tandis que l'inflation sous-jacente n'a pas encore atteint son pic. Les prévisions d'inflation ont ainsi été revues légèrement à la baisse par rapport à l'automne, principalement du fait de l'évolution du marché de l'énergie. De 8,4% en 2022, l'inflation dans la zone euro devrait tomber à 5,6% en 2023, puis à 2,5% en 2024.

Les risques pesant sur la croissance sont globalement équilibrés

Bien que l'incertitude entourant les prévisions demeure élevée, les risques pesant sur la croissance sont globalement équilibrés. La demande intérieure pourrait se révéler plus forte que prévu si les baisses récentes des prix de gros du gaz se répercutent davantage sur les prix à la consommation et si la consommation résiste mieux que prévu. Néanmoins, une éventuelle inversion de cette tendance ne peut être exclue dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. La demande extérieure pourrait également se révéler plus robuste à la suite de la réouverture de la Chine, mais cela pourrait alimenter l'inflation mondiale. Les risques en matière d'inflation, qui se reflètent dans certains des risques identifiés pour la croissance, restent quant à eux largement liés à l'évolution des marchés de l'énergie.