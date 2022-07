La visite de Nancy Pelosi à Taïwan irrite la Chine

La visite prévue de la présidente de la Chambre américaine des Représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, aggrave les tensions américano-chinoises...

(Boursier.com) — La visite prévue de la présidente de la Chambre américaine des Représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, aggrave les tensions américano-chinoises. Le New York Times a fait état d'une inquiétude croissante au sein de l'administration Biden concernant les actions et les déclarations de la Chine à l'égard de Taïwan, certains responsables craignant une offensive de Pékin au cours de l'année et demie à venir. Les inquiétudes se sont intensifiées ces derniers jours à la suite de la réaction de colère de la Chine face à une visite prévue à Taïwan par la présidente de la Chambre, Pelosi. Les responsables américains voient un plus grand risque de conflit et d'erreur de calcul concernant le voyage de Pelosi, en particulier alors que les dirigeants chinois se préparent à tenir des réunions dans les semaines à venir où le président Xi cherchera à obtenir un soutien pour un troisième mandat sans précédent en tant que dirigeant. La Chine a mis en garde à propos de "mesures fortes" si Pelosi effectue sa visite. Selon les analystes, cela pourrait impliquer une réponse militaire démontrant les forces de Xi mais s'arrêtant avant de provoquer un conflit plus important.

Dans le même temps, certains à Taipei et à Washington craignent qu'un recul de Pelosi ne soit considéré comme un signe de faiblesse et n'enhardisse la Chine...