La trajectoire de l'inflation dans la zone euro est très positive, selon un membre de la BCE

(Boursier.com) — La BCE est sur la bonne voie pour ramener l'inflation vers sa cible de 2%. "Nous ciblons l'inflation à moyen terme, nous ne ciblons pas l'inflation de février, et la trajectoire est très positive en ce moment", affirme sur 'CNBC' Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. "Nous sommes sur une bonne trajectoire, l'inflation baisse, l'économie est fragile, elle ne croît pas, cette stagnation depuis cinq trimestres, c'est vraiment différent de ce qui s'est passé aux États-Unis au cours de la même période - nous devons en prendre soin".

"Je ne dis pas qu'un dépassement est une possibilité, mais nous n'avons pas besoin de faire plus que ce qui est nécessaire pour ramener l'inflation à 2% à moyen terme. Depuis fin 2022, toutes nos prévisions jusqu'en 2025 montrent une prévision d'inflation à moyen terme très bien ancrée... L'inflation des services diminue depuis juillet 2023, et elle diminue beaucoup plus rapidement qu'elle a augmenté. Nous sommes donc en bonne santé", a ajouté le Gouverneur de la Banque du Portugal.

Concernant un potentiel assouplissement de la politique monétaire de la BCE, le dirigeant a indiqué : "le moment venu, nous discuterons des baisses de taux... Est-ce le moment de le faire? Je pense que nous devons être prêts à discuter de ces sujets et se rappeler que dépendre des données signifie que nous devons prendre en compte toutes les données".