La Suisse entre en récession mais s'en sort mieux que ses voisins

Grâce notamment à son industrie pharmaceutique...

(Boursier.com) — La Suisse est officiellement en récession. Après un recul de 2,5% au premier trimestre, le PIB helvétique a enregistré une chute historique de 8,2% sur les trois mois clos fin juin. Même si ces données sont impressionnantes et reflètent la pandémie de coronavirus et les mesures prises pour l'endiguer, la Suisse s'en sort mieux que ses voisins grâce à des mesures de confinement moins sévères et à la croissance de son industrie pharmaceutique. L'Allemagne a en effet vu son économie se contracter de 9,7% au deuxième trimestre alors que la France et l'Italie ont enregistré des baisses à deux chiffres.

Le secteur pharmaceutique, poids lourd de l'économie suisse avec notamment des entreprises telles que Novartis et Roche, est parvenu à accroître ses ventes et à empêcher ainsi un tassement encore plus marqué de l'ensemble de l'industrie manufacturière (-9,0%). Les dépenses de consommation ont diminué de 8,6% au deuxième trimestre, et les investissements en équipement ont chuté de près de 12%. "La demande intérieure finale a ainsi enregistré un recul historique", souligne le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Sur l'ensemble de l'année, le PIB helvétique devrait se contracter d'environ 6%, selon les prévisions des économistes.