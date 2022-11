La situation se gâte dans le secteur manufacturier français

La contraction du secteur manufacturier français s'est accélérée en début de quatrième trimestre, le volume global des nouvelles commandes ayant par...

(Boursier.com) — La contraction du secteur manufacturier français s'est accélérée en début de quatrième trimestre, le volume global des nouvelles commandes ayant par ailleurs enregistré l'un de ses plus forts replis depuis le début de la collecte des données en 1998. L'Indice des Acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est ainsi replié de 47,7 en septembre à 47,2 (47,4 en première estimation), affichant ainsi son plus faible niveau depuis presque deux ans et demi.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "la contraction du secteur manufacturier français s'est confirmée en octobre. La production et le volume des nouvelles commandes ont enregistré des baisses d'un rythme inégalé en dehors des périodes d'intenses turbulences économiques, telles que la pandémie de Covid19, la crise de la dette souveraine dans la zone euro et la crise financière mondiale de 2008/2009. Cette dégradation de la conjoncture économique s'est traduite par une plus grande frilosité des entreprises, celles-ci ayant notamment réduit leurs stocks d'achats pour la première fois depuis mars dernier, afin de préserver leur trésorerie. L'assombrissement des perspectives économiques a également conduit les fabricants à fortement diminuer leur activité achats en octobre".