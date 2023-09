La situation se détériore dans la zone euro (indices PMI HCOB)

Comme pour la France, les indices PMI HCOB pour la zone euro sont revus à la baisse par rapport à leur estimation flash...

(Boursier.com) — Comme pour la France, les indices PMI HCOB pour la zone euro sont revus à la baisse par rapport à leur estimation flash. À 46,7 en août (contre 47 en première estimation), l'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) signale une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité de la zone euro. S'étant en outre replié par rapport à juillet (48,6), il indique la plus forte contraction de l'économie de la région depuis novembre 2020, et, en dehors des sommets atteints lors de la pandémie de Covid-19, depuis mars 2013, lors de la crise de la dette souveraine.

Pour la première fois depuis décembre 2022, l'activité a reculé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, ce dernier ayant, après sept mois de croissance nettement reculer. À 47,9 contre 50,9 en juillet, l'indice PMI HCOB pour le secteur des services enregistre ainsi sa plus forte contraction depuis février 2021.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : "si l'économie de la zone euro est parvenue à éviter la récession au premier semestre 2023, cette deuxième partie de l'année s'annonce plus difficile. Les données PMI du mois d'août ont en effet indiqué que le secteur des services, qui avait jusqu'à présent maintenu à flot l'économie de la région, a basculé en zone de contraction, tandis que la conjoncture du secteur manufacturier risque de se détériorer davantage. La faiblesse des derniers résultats de l'enquête a contribué à une révision à la baisse de notre estimation, par notre modèle de prévision immédiate, du PIB de la zone euro, qui s'établit désormais à -0,1% au troisième trimestre 2023".