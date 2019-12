La situation s'améliore dans le secteur manufacturier en France

Plus forte hausse de la production manufacturière française depuis cinq mois en novembre...

(Boursier.com) — Plus forte hausse de la production manufacturière française depuis cinq mois en novembre. Se redressant de 50,7 en octobre à 51,7, l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit signale un léger renforcement de la croissance, et ressort légèrement au-dessus de son estimation flash (51,6). Cette amélioration de la conjoncture résulte essentiellement d'une accélération de la hausse des volumes de production, tendance que les entreprises interrogées attribuent généralement à un renforcement de la demande clients. Le taux d'expansion de la production atteint ainsi un sommet de cinq mois, demeurant toutefois modéré, précise IHS.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "Les dernières données PMI indiquent une amélioration générale de la conjoncture en novembre dans le secteur manufacturier français. Bien que la croissance demeure relativement faible, elle affiche son rythme le plus marqué depuis cinq mois, portée par un retour à la hausse des carnets de commandes et par la plus forte progression de l'emploi depuis juillet 2018".