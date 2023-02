La situation s'améliore dans le secteur manufacturier de la zone euro

Le ralentissement économique s'est poursuivi en janvier dans le secteur manufacturier de la zone euro, la production et les nouvelles commandes ayant...

(Boursier.com) — Le ralentissement économique s'est poursuivi en janvier dans le secteur manufacturier de la zone euro, la production et les nouvelles commandes ayant de nouveau diminué au cours du mois. Le rythme de la contraction a toutefois ralenti pour ces deux variables, tendance suggérant que la période de crise traversée par le secteur pourrait avoir passé son pic. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit ainsi à 48,8 (décembre : 47,8), conforme à son estimation flash et au plus haut depuis 5 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "si les fabricants de la zone euro ont de nouveau signalé une baisse de leur production et de leurs carnets de commandes en janvier, tendances se traduisant par un huitième mois consécutif de contraction dans le secteur manufacturier de la région, la conjoncture s'est considérablement améliorée par rapport aux creux enregistrés à l'amorce du quatrième trimestre 2022. En effet, la baisse de la production a ralenti pour un troisième mois consécutif tandis que les perspectives d'activité des entreprises pour les douze prochains mois n'ont cessé de se redresser depuis novembre".