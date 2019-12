La Riksbank met fin à sa politique de taux négatifs

(Boursier.com) — Comme attendu, la Banque centrale suédoise est devenue la première à mettre fin à sa politique de taux négatifs en ramenant ce matin son taux directeur à zéro. Malgré les signes de ralentissement de l'économie scandinave, la Riksbank a relevé son taux principal de 25 points de base, le ramenant à l'équilibre après 5 ans de taux négatifs. Elle anticipe une stabilisation du taux à zéro pendant les années à venir. La Banque va en revanche poursuivre ses rachats de titres jusqu'à la fin de l'année 2020.

"A l'instar des économies étrangères, l'économie suédoise est entrée dans une phase de croissance plus faible. Toutefois, le ralentissement se produit après plusieurs années de forte croissance et de forte évolution sur le marché du travail, ce qui signifie globalement que l'économie suédoise passe d'un cycle plus fort que la normale à une situation plus normale. L'inflation avoisine les 2% depuis le début de 2017. Après la baisse observée au cours de l'été, elle est remontée à un peu moins de 2%", explique la Riksbank.

Cette décision et son impact sur l'économie locale risquent d'être particulièrement scrutés par la BCE et ses dirigeants alors qu'un nombre croissant de voix s'élève contre le maintien de taux négatifs dans la zone euro.