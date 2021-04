La production industrielle rebondit moins que prévu aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La production industrielle américaine a rebondi de 1,4% en mars en comparaison du mois antérieur, après une baisse révisée à 2,6% en février (-2,2% annoncé précédemment). Le consensus tablait toutefois sur un rebond plus marqué de 2,5%. La production manufacturière affiche pour sa part une hausse de 2,7%, contre +3,6% de consensus et -3,7% en février. Le taux d'utilisation des capacités de production a progressé quant à lui à 74,4%, contre 75,6% de consensus et 73,4% pour la lecture révisée de février.