La production industrielle confirme son rebond en Allemagne

La production industrielle allemande a poursuivi son redressement en juin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La production industrielle allemande a poursuivi son redressement en juin. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, la production, ajustée des prix, des variations saisonnières et des effets calendaires, a bondi de 8,9% sur la période après une hausse de 7,4% en mai. En glissement annuel, elle affiche néanmoins encore une baisse de 11,7%. La Bundesbank a récemment déclaré que l'économie allemande avait probablement atteint son point le plus bas en avril, tout en notant que la reprise de l'industrie manufacturière et des exportations était jusqu'ici modérée et que la situation des affaires était toujours considérée comme "très mauvaise".