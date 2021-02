La perte d'activité en janvier estimée à 5% par la Banque de France

(Boursier.com) — Malgré le renforcement du couvre-feu, avancé progressivement de 20h à 18h sur l'ensemble du territoire, la Banque de France indique que l'activité est restée globalement stable sur l'ensemble du mois par rapport à décembre. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture de la BdF menée entre le 27 janvier et le 3 février, après l'amélioration constatée sur le mois de décembre, l'activité évolue peu dans l'industrie, les services et le bâtiment et elle demeure extrêmement dégradée dans l'hébergement et la restauration. Au total, la perte de PIB sur le mois de janvier par rapport au niveau d'avant-crise est estimée à -5%, soit le même niveau qu'en décembre et à comparer à -7% en novembre et -3% en octobre.

Pour le mois de février, les chefs d'entreprise tablent sur une stabilité de l'activité dans l'industrie et le bâtiment et une très légère baisse dans les services, en signalant toutefois une incertitude accrue sur leurs perspectives. La perte de PIB par rapport au niveau d'avant-crise resterait autour de -5%. Encore plus qu'habituellement, ces estimations sont entourées d'une large marge d'incertitude, car très dépendantes de l'évolution des mesures sanitaires, souligne la BdF.