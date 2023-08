La Norvège relève encore ses taux de 25 points de base

La Banque centrale norvégienne relève ses taux et prépare le terrain pour une nouvelle hausse le mois prochain...

(Boursier.com) — La Banque centrale norvégienne relève ses taux et prépare le terrain pour une nouvelle hausse le mois prochain. Comme anticipé, le Comité de la politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé à l'unanimité de relever son taux directeur de 0,25 point de pourcentage afin de le porter à 4%, au plus haut depuis 2008. "L'activité dans l'économie norvégienne reste élevée et le marché du travail est tendu. Dans le même temps, le taux directeur a un effet de resserrement et les pressions sur l'économie s'atténuent. L'inflation des prix à la consommation a légèrement diminué mais reste élevée et nettement supérieure à l'objectif. L'inflation sous-jacente est restée forte. Le Comité estime qu'un taux directeur un peu plus élevé est nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif", détaille la Norges Bank.

"La trajectoire future des taux directeurs dépendra de l'évolution économique. Si l'économie évolue comme prévu actuellement, le taux directeur sera encore relevé en septembre", déclare la gouverneure, Ida Wolden Bache.