La légère croissance du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en août

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 51,7 en août contre 51,8 en juillet, conforme à son estimation initiale. L'indice signale ainsi une poursuite de la reprise de l'activité dans le secteur manufacturier après la paralysie provoquée pendant plusieurs mois par les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "la forte hausse de la production du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en août, permettant d'espérer un rebond marqué de l'activité industrielle au troisième trimestre après l'effondrement de celle-ci observé lors du trimestre précédent, au plus fort de la pandémie de Covid19. En outre, après avoir signalé un degré de pessimisme sans précédent en début d'année, les perspectives d'activité à douze mois ont continué de s'améliorer en août, le taux de confiance des entreprises atteignant ainsi un sommet de plus de deux ans. Il convient toutefois de relativiser la portée des rebonds de l'activité et de la confiance observés au cours du mois, ceux-ci n'ayant rien de surprenant compte-tenu du contexte actuel. La croissance du volume des nouvelles commandes ayant légèrement ralenti par rapport à juillet et les entreprises semblant se préparer à un affaiblissement prochain de la demande, il serait notamment précipité d'annoncer une reprise durable de la production".