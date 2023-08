La Hongrie réduit encore ses taux

Comme attendu, la Hongrie a encore réduit son taux directeur alors que le pays est aux prises avec la plus longue récession depuis près de 30 ans...

(Boursier.com) — Comme attendu, la Hongrie a encore réduit son taux directeur alors que le pays est aux prises avec la plus longue récession depuis près de 30 ans. La Banque centrale (Magyar Nemzeti Bank) a ainsi abaissé mardi son taux d'intérêt au jour le jour à 14%, ce qui correspond aux anticipations des économistes interrogés par 'Bloomberg'. Cette décision a rapproché l'instrument, devenu taux directeur en octobre pour endiguer la chute du forint, du taux de référence, qui a été maintenu inchangé à 13% dans une décision distincte antérieure.

L'économie hongroise s'est contractée pendant quatre trimestres consécutifs alors que les consommateurs et les entreprises sont confrontés à l'inflation la plus forte de l'UE et aux coûts d'emprunt les plus élevés, qui ont déprimé la consommation et la production. Alors que l'inflation annuelle ralentissait depuis un sommet de plus de 25%, la Banque centrale a commencé à normaliser sa politique monétaire en mai en abaissant son taux directeur, alors situé à 18%, par tranches mensuelles de 100 points de base.