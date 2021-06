La hausse des prix pèse sur les reventes de logements aux Etats-Unis

Quatrième baisse consécutive des reventes de logements existants aux Etats-Unis en mai...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quatrième baisse consécutive des reventes de logements existants aux Etats-Unis en mai. D'après la National Association of Realtors américaine, les reventes sont ressorties au rythme de 5,8 millions, en baisse de 0,9%, contre un consensus de 5,73 millions. Les ventes continuent donc de reculer après avoir atteint des sommets pluriannuels, la hausse des prix compensant de plus en plus les faibles coûts d'emprunt. La forte demande, associée à une offre limitée de logements disponibles, a en effet fait grimper les prix de vente en flèche dans de nombreuses régions.

Le prix de vente médian a augmenté de 23,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record de 350.300$ en mai. "Le manque de stocks continue d'être le principal facteur qui freine les ventes de maisons, mais la baisse de l'accessibilité financière a pour effet d'écarter du marché certains acheteurs débutants", souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

Par ailleurs, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de juin, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti à 22, contre un consensus de 18 et un niveau de 18 un mois avant, ce qui signale une accélération de l'activité manufacturière régionale.