La France s'enfonce dans la récession en décembre (indices PMI HCOB)

La contraction de l'économie française s'est renforcée en décembre, l'activité globale ayant enregistré son plus fort repli depuis plus de trois ans...

(Boursier.com) — La contraction de l'économie française s'est renforcée en décembre, l'activité globale ayant enregistré son plus fort repli depuis plus de trois ans. L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale s'est en effet replié de 44,6 en novembre à 43,7 (45 de consensus), signalant ainsi une détérioration marquée de la conjoncture dans le secteur privé. L'indice PMI Flash HCOB de l'industrie est lui tombé à 42,0 en décembre (42,9 en novembre), sur un plus bas de 43 mois, et contre un consensus positionné à 43,3, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services a reculé à 44,3 (45,4 en novembre), sur un plus bas de 37 mois.

Dr Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "la France s'enfonce dans la récession en décembre, d'après les dernières données PMI HCOB flash qui signalent une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier comme dans celui des services. Les entreprises interrogées attribuent le recul de leur activité à la faiblesse de la demande, à la baisse du pouvoir d'achat de leurs clients et à une conjoncture économique généralement morose, ces facteurs n'augurant rien de bon pour la croissance en cette fin d'année 2023. De fait, notre modèle de prévision immédiate signale, pour le dernier trimestre de l'année, une contraction du PIB français de 0,2%".